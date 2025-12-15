- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
26.48 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
26.48 USD (1 323 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
1 (26.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.48 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.40%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
26.48 USD
Profitto medio:
26.48 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.48 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +26.48 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 8389
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Ava-Real 1-MT5
|6.00 × 5
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real4
|8.12 × 17
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|8.29 × 7
10 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
26%
0
0
USD
USD
126
USD
USD
0
100%
1
100%
100%
n/a
26.48
USD
USD
0%
1:500