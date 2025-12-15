- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
19 (82.60%)
Loss Trade:
4 (17.39%)
Best Trade:
2.67 USD
Worst Trade:
-2.00 USD
Profitto lordo:
21.46 USD (2 139 pips)
Perdita lorda:
-5.01 USD (499 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (7.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.98 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.66
Attività di trading:
87.39%
Massimo carico di deposito:
84.15%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
8.23
Long Trade:
14 (60.87%)
Short Trade:
9 (39.13%)
Fattore di profitto:
4.28
Profitto previsto:
0.72 USD
Profitto medio:
1.13 USD
Perdita media:
-1.25 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.00 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.00 USD (3.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.73% (2.00 USD)
Per equità:
33.69% (39.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.67 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.98 USD
Massima perdita consecutiva: -2.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
