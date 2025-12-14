SegnaliSezioni
Ivan Pochta

Strategy B

Ivan Pochta
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
0%
RannForex-Server
1:25
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-10.10 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-12.29 USD (14 104 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
81.67%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-12.29 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-12.29 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-10.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.10 USD (1)
Crescita mensile:
-2.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.29 USD
Massimale:
12.29 USD (2.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD -10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD -14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -10.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RannForex-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.14 14:17
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 12.5% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 14:17
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.14 14:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 14:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
