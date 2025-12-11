- Crescita
Trade:
41
Profit Trade:
34 (82.92%)
Loss Trade:
7 (17.07%)
Best Trade:
30.87 USD
Worst Trade:
-7.47 USD
Profitto lordo:
275.68 USD (225 281 pips)
Perdita lorda:
-19.07 USD (1 840 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (65.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
137.88 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
81.91%
Massimo carico di deposito:
17.76%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
34.35
Long Trade:
30 (73.17%)
Short Trade:
11 (26.83%)
Fattore di profitto:
14.46
Profitto previsto:
6.26 USD
Profitto medio:
8.11 USD
Perdita media:
-2.72 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.47 USD (1)
Crescita mensile:
9 602.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.47 USD (3.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.04% (7.47 USD)
Per equità:
46.88% (84.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD!
|35
|BTCUSD!
|4
|EURGBP!
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD!
|239
|BTCUSD!
|20
|EURGBP!
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD!
|24K
|BTCUSD!
|200K
|EURGBP!
|-190
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.87 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +65.55 USD
Massima perdita consecutiva: -5.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ExclusiveMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
TOP 1 GAIN Copytrade Broker EXCLUSIVEMARKETS / EXMA
