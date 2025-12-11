SegnaliSezioni
Wawan Prayugi

SynQ FX

Wawan Prayugi
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 9 603%
ExclusiveMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
34 (82.92%)
Loss Trade:
7 (17.07%)
Best Trade:
30.87 USD
Worst Trade:
-7.47 USD
Profitto lordo:
275.68 USD (225 281 pips)
Perdita lorda:
-19.07 USD (1 840 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (65.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
137.88 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
81.91%
Massimo carico di deposito:
17.76%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
34.35
Long Trade:
30 (73.17%)
Short Trade:
11 (26.83%)
Fattore di profitto:
14.46
Profitto previsto:
6.26 USD
Profitto medio:
8.11 USD
Perdita media:
-2.72 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.47 USD (1)
Crescita mensile:
9 602.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.47 USD (3.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.04% (7.47 USD)
Per equità:
46.88% (84.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD! 35
BTCUSD! 4
EURGBP! 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD! 239
BTCUSD! 20
EURGBP! -3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD! 24K
BTCUSD! 200K
EURGBP! -190
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.87 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +65.55 USD
Massima perdita consecutiva: -5.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ExclusiveMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 13:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
