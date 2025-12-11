- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
64
Profit Trade:
25 (39.06%)
Loss Trade:
39 (60.94%)
Best Trade:
7.62 USD
Worst Trade:
-3.60 USD
Profitto lordo:
92.69 USD (9 409 pips)
Perdita lorda:
-94.59 USD (9 207 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (24.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.54 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
19.91%
Massimo carico di deposito:
1.33%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
-0.04
Long Trade:
18 (28.13%)
Short Trade:
46 (71.88%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.03 USD
Profitto medio:
3.71 USD
Perdita media:
-2.43 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-27.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.11 USD (12)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.54 USD
Massimale:
47.64 USD (3.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.60% (47.64 USD)
Per equità:
0.16% (2.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|202
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.62 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +24.54 USD
Massima perdita consecutiva: -27.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
4Soul strategy
