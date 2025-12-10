SegnaliSezioni
Cence Jk Oizeijoozzisa

T4EX

Cence Jk Oizeijoozzisa
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 5%
VTMarkets-Live 9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
11 (78.57%)
Loss Trade:
3 (21.43%)
Best Trade:
5.73 USD
Worst Trade:
-0.41 USD
Profitto lordo:
26.12 USD (1 771 pips)
Perdita lorda:
-0.64 USD (45 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (18.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.06 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.97
Attività di trading:
3.81%
Massimo carico di deposito:
8.09%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
52.00
Long Trade:
10 (71.43%)
Short Trade:
4 (28.57%)
Fattore di profitto:
40.81
Profitto previsto:
1.82 USD
Profitto medio:
2.37 USD
Perdita media:
-0.21 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.49 USD (2)
Crescita mensile:
5.10%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.49 USD (0.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.47% (2.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-ECN 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-ECN 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-ECN 1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.73 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +18.06 USD
Massima perdita consecutiva: -0.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.10 14:31
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.10 12:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 12:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
