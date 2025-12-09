- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
9 (81.81%)
Loss Trade:
2 (18.18%)
Best Trade:
3.32 USD
Worst Trade:
-0.65 USD
Profitto lordo:
13.38 USD (1 335 pips)
Perdita lorda:
-0.74 USD (73 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (11.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.82 USD (7)
Indice di Sharpe:
1.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
19.45
Long Trade:
1 (9.09%)
Short Trade:
10 (90.91%)
Fattore di profitto:
18.08
Profitto previsto:
1.15 USD
Profitto medio:
1.49 USD
Perdita media:
-0.37 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.65 USD (1)
Crescita mensile:
6.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.65 USD (0.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.32 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +11.82 USD
Massima perdita consecutiva: -0.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.40 × 25
|
FBSTradestone-Real
|1.53 × 36
|
Alpari-MT5
|1.58 × 19
|
FPMarketsLLC-Live
|1.75 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.79 × 170
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.00 × 37
|
Exness-MT5Real5
|2.91 × 11
|
Exness-MT5Real31
|3.18 × 57
|
ICTrading-MT5-4
|3.27 × 33
|
Tickmill-Live
|5.35 × 17
Non ci sono recensioni