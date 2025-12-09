SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Mesin Forex XM
Bismar Maulani

Mesin Forex XM

Bismar Maulani
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
XMGlobal-Real 18
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
8 (57.14%)
Loss Trade:
6 (42.86%)
Best Trade:
5.49 USD
Worst Trade:
-36.38 USD
Profitto lordo:
13.23 USD (1 476 pips)
Perdita lorda:
-111.23 USD (10 115 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (3.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.51 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.60
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
-0.90
Long Trade:
5 (35.71%)
Short Trade:
9 (64.29%)
Fattore di profitto:
0.12
Profitto previsto:
-7.00 USD
Profitto medio:
1.65 USD
Perdita media:
-18.54 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-93.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-93.66 USD (4)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
98.00 USD
Massimale:
109.05 USD (98.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD# 7
EURUSD# 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD# -43
EURUSD# -55
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD# -5K
EURUSD# -3.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.49 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +3.56 USD
Massima perdita consecutiva: -93.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.09 22:16
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 22:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
