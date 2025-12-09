SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Scalping Exness Social
Nguyen Tien Phuc

Scalping Exness Social

Nguyen Tien Phuc
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 231%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
60
Profit Trade:
15 (25.00%)
Loss Trade:
45 (75.00%)
Best Trade:
253.86 USD
Worst Trade:
-35.41 USD
Profitto lordo:
1 214.85 USD (503 272 pips)
Perdita lorda:
-748.12 USD (252 711 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (125.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
253.86 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.83%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
2.27
Long Trade:
60 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
7.78 USD
Profitto medio:
80.99 USD
Perdita media:
-16.62 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-75.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-205.16 USD (8)
Crescita mensile:
332.97%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
75.81 USD
Massimale:
205.16 USD (36.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.88% (75.81 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 467
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 251K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +253.86 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +125.60 USD
Massima perdita consecutiva: -75.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
31.26 × 42
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.09 02:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 00:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Scalping Exness Social
999USD al mese
231%
0
0
USD
670
USD
6
78%
60
25%
100%
1.62
7.78
USD
38%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.