- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
60
Profit Trade:
15 (25.00%)
Loss Trade:
45 (75.00%)
Best Trade:
253.86 USD
Worst Trade:
-35.41 USD
Profitto lordo:
1 214.85 USD (503 272 pips)
Perdita lorda:
-748.12 USD (252 711 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (125.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
253.86 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.83%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
2.27
Long Trade:
60 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
7.78 USD
Profitto medio:
80.99 USD
Perdita media:
-16.62 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-75.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-205.16 USD (8)
Crescita mensile:
332.97%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
75.81 USD
Massimale:
205.16 USD (36.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.88% (75.81 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|467
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|251K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +253.86 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +125.60 USD
Massima perdita consecutiva: -75.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|31.26 × 42
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
231%
0
0
USD
USD
670
USD
USD
6
78%
60
25%
100%
1.62
7.78
USD
USD
38%
1:200