Tamas Molnar

PowerTrade Signals

Tamas Molnar
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 -39%
RoboForex-Pro
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
15 (65.21%)
Loss Trade:
8 (34.78%)
Best Trade:
43.23 EUR
Worst Trade:
-25.28 EUR
Profitto lordo:
76.38 EUR (1 157 pips)
Perdita lorda:
-117.77 EUR (4 468 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (63.76 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
63.76 EUR (12)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
47.91%
Massimo carico di deposito:
202.14%
Ultimo trade:
34 minuti fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
9 (39.13%)
Short Trade:
14 (60.87%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-1.80 EUR
Profitto medio:
5.09 EUR
Perdita media:
-14.72 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-54.17 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-63.60 EUR (3)
Crescita mensile:
-39.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
41.39 EUR
Massimale:
105.15 EUR (62.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
62.31% (105.15 EUR)
Per equità:
51.74% (52.74 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 10
EURUSD 7
USDCHF 2
GBPUSD 2
USDJPY 2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -72
EURUSD 16
USDCHF 65
GBPUSD 1
USDJPY -57
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -3.4K
EURUSD 106
USDCHF 531
GBPUSD 15
USDJPY -530
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +43.23 EUR
Worst Trade: -25 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +63.76 EUR
Massima perdita consecutiva: -54.17 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.12.09 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.09 14:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 14:07
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.09 13:07
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 10:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 10:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 17:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 17:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.08 17:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 08:23
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.08 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PowerTrade Signals
35USD al mese
-39%
0
0
USD
64
EUR
1
0%
23
65%
48%
0.64
-1.80
EUR
62%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.