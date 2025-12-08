- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
15 (65.21%)
Loss Trade:
8 (34.78%)
Best Trade:
43.23 EUR
Worst Trade:
-25.28 EUR
Profitto lordo:
76.38 EUR (1 157 pips)
Perdita lorda:
-117.77 EUR (4 468 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (63.76 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
63.76 EUR (12)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
47.91%
Massimo carico di deposito:
202.14%
Ultimo trade:
34 minuti fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
9 (39.13%)
Short Trade:
14 (60.87%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-1.80 EUR
Profitto medio:
5.09 EUR
Perdita media:
-14.72 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-54.17 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-63.60 EUR (3)
Crescita mensile:
-39.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
41.39 EUR
Massimale:
105.15 EUR (62.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
62.31% (105.15 EUR)
Per equità:
51.74% (52.74 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|EURUSD
|7
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-72
|EURUSD
|16
|USDCHF
|65
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|-57
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3.4K
|EURUSD
|106
|USDCHF
|531
|GBPUSD
|15
|USDJPY
|-530
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43.23 EUR
Worst Trade: -25 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +63.76 EUR
Massima perdita consecutiva: -54.17 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 18
|
Exness-MT5Real23
|0.00 × 10
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 12
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
STMarket-Live
|0.00 × 2
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 16
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 547
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 55
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 84
|
SolidECN-Server
|0.00 × 9
|
EverestCM-Live
|0.00 × 23
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 5
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
