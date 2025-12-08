- Crescita
Trade:
38
Profit Trade:
13 (34.21%)
Loss Trade:
25 (65.79%)
Best Trade:
229.40 USD
Worst Trade:
-92.20 USD
Profitto lordo:
388.10 USD (15 698 pips)
Perdita lorda:
-1 299.80 USD (15 984 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (73.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
229.40 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.33
Attività di trading:
96.59%
Massimo carico di deposito:
36.91%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
-0.84
Long Trade:
38 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.30
Profitto previsto:
-23.99 USD
Profitto medio:
29.85 USD
Perdita media:
-51.99 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-517.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-517.30 USD (7)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 072.10 USD
Massimale:
1 084.80 USD (42.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.77% (1 084.80 USD)
Per equità:
10.85% (191.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|36
|US30Cash
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|-924
|US30Cash
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|-13K
|US30Cash
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +229.40 USD
Worst Trade: -92 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +73.10 USD
Massima perdita consecutiva: -517.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FotMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Aqui o Dinheiro Cresce ////////////// $$$$$$$$$$
