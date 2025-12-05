SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / RIZKISKEY 1
Mochamad Rizki

RIZKISKEY 1

Mochamad Rizki
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
MaxrichGroup-Real
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
4 (30.76%)
Loss Trade:
9 (69.23%)
Best Trade:
118.70 USD
Worst Trade:
-62.07 USD
Profitto lordo:
434.08 USD (16 067 pips)
Perdita lorda:
-469.98 USD (18 213 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (235.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
235.33 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.64%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.19
Long Trade:
10 (76.92%)
Short Trade:
3 (23.08%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-2.76 USD
Profitto medio:
108.52 USD
Perdita media:
-52.22 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-183.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-183.27 USD (3)
Crescita mensile:
-1.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
190.23 USD
Massimale:
190.23 USD (6.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.34% (190.23 USD)
Per equità:
0.65% (19.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -36
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -2.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +118.70 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +235.33 USD
Massima perdita consecutiva: -183.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
194 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.05 14:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 14:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RIZKISKEY 1
30USD al mese
-1%
0
0
USD
3K
USD
3
0%
13
30%
100%
0.92
-2.76
USD
6%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.