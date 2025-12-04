SegnaliSezioni
Jonathan Alex Oppermann Pereira

EXN

Jonathan Alex Oppermann Pereira
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 68%
Exness-MT5Real12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
28 (62.22%)
Loss Trade:
17 (37.78%)
Best Trade:
3 809.85 USD
Worst Trade:
-1 053.30 USD
Profitto lordo:
5 328.38 USD (146 390 pips)
Perdita lorda:
-2 218.76 USD (46 691 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (872.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 810.57 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
53.69%
Massimo carico di deposito:
10.21%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
2.86
Long Trade:
37 (82.22%)
Short Trade:
8 (17.78%)
Fattore di profitto:
2.40
Profitto previsto:
69.10 USD
Profitto medio:
190.30 USD
Perdita media:
-130.52 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 066.70 USD (2)
Crescita mensile:
68.19%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
563.21 USD
Massimale:
1 087.60 USD (17.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.61% (1 078.80 USD)
Per equità:
8.33% (300.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDz 44
USDJPYz 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDz 3.1K
USDJPYz -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDz 100K
USDJPYz 2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 809.85 USD
Worst Trade: -1 053 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +872.32 USD
Massima perdita consecutiva: -2.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.04 17:52
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 17:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.