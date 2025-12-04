SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Mesin Forex OC
Bismar Maulani

Mesin Forex OC

Bismar Maulani
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
OctaFX-Real9
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.46 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
5.46 USD (545 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
1 (5.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.46 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
23.36%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
5.46 USD
Profitto medio:
5.46 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
5.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
8.66% (9.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 545
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.46 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +5.46 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
Tickmill02-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 4
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.14 × 42
ICMarketsSC-Live31
0.15 × 20
OctaFX-Real2
0.16 × 19
Tickmill-Live10
0.17 × 6
OctaFX-Real9
0.17 × 23
Tickmill-Live09
0.27 × 194
OctaFX-Real10
0.40 × 5
OctaFX-Real8
0.43 × 7
OctaFX-Real7
0.43 × 42
CedarLLC-Real2
0.46 × 13
FBS-Real-7
1.00 × 2
FBSInc-Real-11
1.23 × 13
FBS-Real-9
2.00 × 1
TitanFX-01
2.00 × 1
8 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.04 12:43
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.04 12:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 12:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Mesin Forex OC
30USD al mese
0%
0
0
USD
109
USD
1
100%
1
100%
100%
n/a
5.46
USD
9%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.