- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.46 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
5.46 USD (545 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
1 (5.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.46 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
23.36%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
5.46 USD
Profitto medio:
5.46 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
5.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
8.66% (9.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|545
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.46 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +5.46 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.14 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|0.15 × 20
|
OctaFX-Real2
|0.16 × 19
|
Tickmill-Live10
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real9
|0.17 × 23
|
Tickmill-Live09
|0.27 × 194
|
OctaFX-Real10
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real8
|0.43 × 7
|
OctaFX-Real7
|0.43 × 42
|
CedarLLC-Real2
|0.46 × 13
|
FBS-Real-7
|1.00 × 2
|
FBSInc-Real-11
|1.23 × 13
|
FBS-Real-9
|2.00 × 1
|
TitanFX-01
|2.00 × 1
8 più
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
109
USD
USD
1
100%
1
100%
100%
n/a
5.46
USD
USD
9%
1:100