- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
20 (57.14%)
Loss Trade:
15 (42.86%)
Best Trade:
2.74 USD
Worst Trade:
-1.49 USD
Profitto lordo:
13.98 USD (1 508 pips)
Perdita lorda:
-18.85 USD (1 789 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (4.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.93 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
0.08%
Massimo carico di deposito:
2.96%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
-0.54
Long Trade:
10 (28.57%)
Short Trade:
25 (71.43%)
Fattore di profitto:
0.74
Profitto previsto:
-0.14 USD
Profitto medio:
0.70 USD
Perdita media:
-1.26 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-3.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.91 USD (3)
Crescita mensile:
-1.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.48 USD
Massimale:
9.06 USD (3.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.11% (9.06 USD)
Per equità:
0.10% (0.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.ecn
|-5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.ecn
|-281
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.74 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4.93 USD
Massima perdita consecutiva: -3.91 USD
Real Trader n steady profit
