Tarun Kumar Kushwaha

GrowwithJems

Tarun Kumar Kushwaha
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
JustMarkets-Live6
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
20 (57.14%)
Loss Trade:
15 (42.86%)
Best Trade:
2.74 USD
Worst Trade:
-1.49 USD
Profitto lordo:
13.98 USD (1 508 pips)
Perdita lorda:
-18.85 USD (1 789 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (4.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.93 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
0.08%
Massimo carico di deposito:
2.96%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
-0.54
Long Trade:
10 (28.57%)
Short Trade:
25 (71.43%)
Fattore di profitto:
0.74
Profitto previsto:
-0.14 USD
Profitto medio:
0.70 USD
Perdita media:
-1.26 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-3.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.91 USD (3)
Crescita mensile:
-1.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.48 USD
Massimale:
9.06 USD (3.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.11% (9.06 USD)
Per equità:
0.10% (0.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.ecn 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.ecn -5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.ecn -281
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.74 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4.93 USD
Massima perdita consecutiva: -3.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Real Trader n steady profit
Non ci sono recensioni
2025.12.04 21:02
Share of trading days is too low
2025.12.04 21:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 21:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 21:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 20:02
Share of trading days is too low
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 20:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 20:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.03 18:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 18:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 18:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 18:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GrowwithJems
30USD al mese
-2%
0
0
USD
283
USD
1
100%
35
57%
0%
0.74
-0.14
USD
3%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.