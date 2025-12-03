SegnaliSezioni
Yi Jian Feng

Trend BTC

Yi Jian Feng
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -6%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
30 (81.08%)
Loss Trade:
7 (18.92%)
Best Trade:
681.00 USD
Worst Trade:
-896.04 USD
Profitto lordo:
2 201.47 USD (188 113 pips)
Perdita lorda:
-3 370.14 USD (256 441 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (222.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
832.89 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
42.25%
Massimo carico di deposito:
6.46%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
-0.47
Long Trade:
33 (89.19%)
Short Trade:
4 (10.81%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-31.59 USD
Profitto medio:
73.38 USD
Perdita media:
-481.45 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1 142.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 142.35 USD (2)
Crescita mensile:
-5.84%
Algo trading:
21%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 011.90 USD
Massimale:
2 490.41 USD (12.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.16% (2 490.41 USD)
Per equità:
6.35% (1 196.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 27
BTCUSD 10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD 269
BTCUSD -1.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD 535
BTCUSD -69K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +681.00 USD
Worst Trade: -896 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +222.85 USD
Massima perdita consecutiva: -1 142.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.12.04 03:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 02:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 01:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 00:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 23:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 22:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 08:07
Share of trading days is too low
2025.12.03 08:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 06:58
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 1.96% of days out of the 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 06:58
80% of trades performed within 1 days. This comprises 1.96% of days out of the 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 06:58
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.03 06:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 06:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
