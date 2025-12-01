- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
64
Profit Trade:
22 (34.37%)
Loss Trade:
42 (65.63%)
Best Trade:
166.86 USD
Worst Trade:
-81.48 USD
Profitto lordo:
680.92 USD (326 872 pips)
Perdita lorda:
-469.27 USD (468 127 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (12.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
340.05 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
87.39%
Massimo carico di deposito:
13.73%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.07
Long Trade:
50 (78.13%)
Short Trade:
14 (21.88%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
3.31 USD
Profitto medio:
30.95 USD
Perdita media:
-11.17 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-56.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-81.48 USD (1)
Crescita mensile:
-52.08%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
52%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
152.19 USD
Massimale:
198.38 USD (135.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.99% (162.57 USD)
Per equità:
8.86% (54.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|BTCUSD
|29
|XRPUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|66
|BTCUSD
|147
|XRPUSD
|-1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.3K
|BTCUSD
|-146K
|XRPUSD
|7
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +166.86 USD
Worst Trade: -81 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.23 USD
Massima perdita consecutiva: -56.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 10
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|2.13 × 56
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
ProjectBeans signal
Come trade GOLD and BTC with me.
Bounce back hard from losses and be profitable with my signals.
Hope I can help everyone with their trading
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-97%
0
0
USD
USD
612
USD
USD
48
52%
64
34%
87%
1.45
3.31
USD
USD
99%
1:500