SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ProjectBeans GOLD BTC signals
Ivanvielle Bonifacio Dupaya

ProjectBeans GOLD BTC signals

Ivanvielle Bonifacio Dupaya
0 recensioni
48 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -97%
VantageInternational-Live 3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
64
Profit Trade:
22 (34.37%)
Loss Trade:
42 (65.63%)
Best Trade:
166.86 USD
Worst Trade:
-81.48 USD
Profitto lordo:
680.92 USD (326 872 pips)
Perdita lorda:
-469.27 USD (468 127 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (12.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
340.05 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
87.39%
Massimo carico di deposito:
13.73%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.07
Long Trade:
50 (78.13%)
Short Trade:
14 (21.88%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
3.31 USD
Profitto medio:
30.95 USD
Perdita media:
-11.17 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-56.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-81.48 USD (1)
Crescita mensile:
-52.08%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
52%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
152.19 USD
Massimale:
198.38 USD (135.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.99% (162.57 USD)
Per equità:
8.86% (54.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 34
BTCUSD 29
XRPUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 66
BTCUSD 147
XRPUSD -1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.3K
BTCUSD -146K
XRPUSD 7
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +166.86 USD
Worst Trade: -81 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.23 USD
Massima perdita consecutiva: -56.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 10
1.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.13 × 56
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

ProjectBeans signal

Come trade GOLD and BTC with me.
Bounce back hard from losses and be profitable with my signals.

Hope I can help everyone with their trading


Non ci sono recensioni
2025.12.01 12:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 11:14
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 3% of days out of the 333 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 11:14
80% of trades performed within 5 days. This comprises 1.5% of days out of the 333 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ProjectBeans GOLD BTC signals
30USD al mese
-97%
0
0
USD
612
USD
48
52%
64
34%
87%
1.45
3.31
USD
99%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.