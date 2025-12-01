SegnaliSezioni
Mohd Sauff Bin Zabidi

Sani Takwim 505082

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 23%
AuricInternationalMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
6.40 USD
Worst Trade:
-7.08 USD
Profitto lordo:
19.99 USD (1 122 pips)
Perdita lorda:
-8.72 USD (472 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (13.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.15 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
91.52%
Massimo carico di deposito:
45.06%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
1.59
Long Trade:
4 (44.44%)
Short Trade:
5 (55.56%)
Fattore di profitto:
2.29
Profitto previsto:
1.25 USD
Profitto medio:
3.33 USD
Perdita media:
-2.91 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.08 USD (1)
Crescita mensile:
22.54%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.82 USD
Massimale:
7.08 USD (13.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.05% (7.08 USD)
Per equità:
32.77% (15.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 2
EURGBP 2
GBPJPY 1
GBPUSD 1
USDJPY 1
AUDJPY 1
CADJPY 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 5
EURGBP 6
GBPJPY 2
GBPUSD -7
USDJPY 4
AUDJPY -1
CADJPY 3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 214
EURGBP 234
GBPJPY 169
GBPUSD -354
USDJPY 298
AUDJPY -111
CADJPY 200
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.40 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +13.15 USD
Massima perdita consecutiva: -1.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.12.04 03:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 16:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 06:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 06:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 06:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 06:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 06:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
