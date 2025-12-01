SegnaliSezioni
Antonio Rendon Campos

RC13 Invest Hantec

Antonio Rendon Campos
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 23%
HantecMarketsMU-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
4 (50.00%)
Loss Trade:
4 (50.00%)
Best Trade:
2.09 EUR
Worst Trade:
-0.16 EUR
Profitto lordo:
3.46 EUR (42 567 pips)
Perdita lorda:
-0.59 EUR (4 932 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (3.46 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
3.46 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
96.69%
Massimo carico di deposito:
142.43%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
6.11
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
5.86
Profitto previsto:
0.36 EUR
Profitto medio:
0.87 EUR
Perdita media:
-0.15 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-0.38 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.38 EUR (3)
Crescita mensile:
23.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.47 EUR
Massimale:
0.47 EUR (3.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.22% (0.41 EUR)
Per equità:
42.17% (6.60 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US500 3
US100 3
US30 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US500 0
US100 0
US30 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US500 -4.5K
US100 -176
US30 42K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.09 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3.46 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.38 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsMU-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.12.04 15:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 03:09
Share of trading days is too low
2025.12.02 03:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 02:09
Share of trading days is too low
2025.12.02 02:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 03:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 03:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 03:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 03:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 03:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
