- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
247
Profit Trade:
180 (72.87%)
Loss Trade:
67 (27.13%)
Best Trade:
8.85 USD
Worst Trade:
-3.37 USD
Profitto lordo:
171.36 USD (10 885 pips)
Perdita lorda:
-71.51 USD (6 881 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (6.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.51 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
91
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
12.92
Long Trade:
143 (57.89%)
Short Trade:
104 (42.11%)
Fattore di profitto:
2.40
Profitto previsto:
0.40 USD
Profitto medio:
0.95 USD
Perdita media:
-1.07 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-5.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.35 USD (3)
Crescita mensile:
35.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.73 USD (1.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|247
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|100
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.85 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +6.80 USD
Massima perdita consecutiva: -5.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 10
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.15 × 92
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
|
Tickmill-Live04
|0.54 × 221
|
AMarkets-Real
|0.55 × 11
|
Alpari-Pro.ECN
|0.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|1.00 × 1
|
Exness-Real28
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|1.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.01 × 384
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 300
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 12
|
RoboForex-Prime
|1.19 × 1454
|
ICMarketsSC-Live09
|1.20 × 15
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.25 × 12
|
ICMarketsSC-Live03
|1.32 × 112
|
TitanFX-01
|1.42 × 19
|
AxiTrader-US07-Live
|1.64 × 112
|
Darwinex-Live
|1.73 × 138
|
OctaFX-Real9
|1.74 × 19
|
LiteFinance-Classic.com
|1.79 × 122
25 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
This signal is fully automated by the EA.
High profit per week
Pair : Gbpusd
Equity : 300$ Minimum
Account Prime or ECN low spread.
Non ci sono recensioni