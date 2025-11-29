SegnaliSezioni
Kittisak Chainakhen

EA Quantum 3

Kittisak Chainakhen
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
273
Profit Trade:
199 (72.89%)
Loss Trade:
74 (27.11%)
Best Trade:
8.85 USD
Worst Trade:
-2.91 USD
Profitto lordo:
199.54 USD (12 801 pips)
Perdita lorda:
-66.69 USD (6 406 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (16.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.35 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
133
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
24.15
Long Trade:
154 (56.41%)
Short Trade:
119 (43.59%)
Fattore di profitto:
2.99
Profitto previsto:
0.49 USD
Profitto medio:
1.00 USD
Perdita media:
-0.90 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-5.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.50 USD (4)
Crescita mensile:
48.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.50 USD (1.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 273
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboMarketsLLC-ECN-2
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 10
Exness-Real17
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.15 × 92
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
Tickmill-Live08
0.53 × 36
Tickmill-Live04
0.54 × 221
AMarkets-Real
0.55 × 11
Alpari-Pro.ECN
0.80 × 10
ICMarketsSC-Live17
1.00 × 1
Exness-Real28
1.00 × 13
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarkets-Live04
1.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live7
1.01 × 384
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 300
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 12
RoboForex-Prime
1.19 × 1454
ICMarketsSC-Live09
1.20 × 15
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.25 × 12
ICMarketsSC-Live03
1.32 × 112
TitanFX-01
1.42 × 19
AxiTrader-US07-Live
1.64 × 112
Darwinex-Live
1.73 × 138
OctaFX-Real9
1.74 × 19
LiteFinance-Classic.com
1.79 × 122
This signal is fully automated by the EA.

High profit per week

Pair : Gbpusd

Equity : 300$ Minimum

Account Prime or ECN low spread.


Non ci sono recensioni
2025.11.29 10:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
