Trade:
6
Profit Trade:
4 (66.66%)
Loss Trade:
2 (33.33%)
Best Trade:
49.94 USD
Worst Trade:
-7.36 USD
Profitto lordo:
104.01 USD (10 474 pips)
Perdita lorda:
-8.46 USD (845 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (77.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
77.31 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.82
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.49%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
12.98
Long Trade:
2 (33.33%)
Short Trade:
4 (66.67%)
Fattore di profitto:
12.29
Profitto previsto:
15.93 USD
Profitto medio:
26.00 USD
Perdita media:
-4.23 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.36 USD (1)
Crescita mensile:
9.56%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.36 USD (0.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.15% (34.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.s
|96
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.s
|9.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.94 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +77.31 USD
Massima perdita consecutiva: -7.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RockWest-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Relive EA
I make the same signals, using the same bot
- Bot Relive Trader EA In XAUUSD / Gold
- Stoploss Always Available
- Single Trade Entry, Fix Lot
- Risk Reward 1:2
- Scalping, Swing And Intraday
- On Friday, trade close, Before 2-4 Hour
- Trade on Asia, Euro & Us session
- Filtered On News
All Question PM, Please Patience For Reply
RegardsSapa
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
39USD al mese
0%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
100%
6
66%
100%
12.29
15.93
USD
USD
3%
1:500