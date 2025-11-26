- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
14 (82.35%)
Loss Trade:
3 (17.65%)
Best Trade:
1.88 USD
Worst Trade:
-0.50 USD
Profitto lordo:
8.63 USD (901 pips)
Perdita lorda:
-0.80 USD (79 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (2.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.75 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.79
Attività di trading:
99.53%
Massimo carico di deposito:
9.50%
Ultimo trade:
35 minuti fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
15.66
Long Trade:
7 (41.18%)
Short Trade:
10 (58.82%)
Fattore di profitto:
10.79
Profitto previsto:
0.46 USD
Profitto medio:
0.62 USD
Perdita media:
-0.27 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.50 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.50 USD (0.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
5.19% (26.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|14
|NZDCAD
|2
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|4
|NZDCAD
|2
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|364
|NZDCAD
|252
|USDJPY
|206
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.88 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.70 USD
Massima perdita consecutiva: -0.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
Aglobe-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.30 × 10
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|0.44 × 54
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.55 × 236
|
VantageInternational-Live 5
|0.56 × 25
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.65 × 404
|
ICMarketsSC-MT5
|0.66 × 206
|
StriforSVG-Live
|0.70 × 43
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.95 × 165
