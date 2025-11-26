- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
6 (42.85%)
Loss Trade:
8 (57.14%)
Best Trade:
12.42 USD
Worst Trade:
-27.86 USD
Profitto lordo:
34.02 USD (8 161 pips)
Perdita lorda:
-124.19 USD (6 452 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (14.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.81 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.32
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
40 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.83
Long Trade:
11 (78.57%)
Short Trade:
3 (21.43%)
Fattore di profitto:
0.27
Profitto previsto:
-6.44 USD
Profitto medio:
5.67 USD
Perdita media:
-15.52 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-69.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-69.02 USD (6)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
28%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
104.14 USD
Massimale:
109.11 USD (136.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|9
|NAS100
|5
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|-107
|NAS100
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|-4K
|NAS100
|5.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.42 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +14.81 USD
Massima perdita consecutiva: -69.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Have you ever thought about having $1,000,000 in your account in record time?
Subscribe to Facilise signals with a $100 initial deposit and $30 per month—your dream could come true!
Results not guaranteed; invest responsibly; past performance does not guarantee future results.
Non ci sono recensioni