Michele Antonicelli

EURUSD 100X100

Michele Antonicelli
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
198
Profit Trade:
160 (80.80%)
Loss Trade:
38 (19.19%)
Best Trade:
4.25 USD
Worst Trade:
-5.24 USD
Profitto lordo:
106.99 USD (10 933 pips)
Perdita lorda:
-46.52 USD (3 571 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (10.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.68 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
30.55%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
6.91
Long Trade:
99 (50.00%)
Short Trade:
99 (50.00%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
0.67 USD
Perdita media:
-1.22 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-8.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.72 USD (3)
Crescita mensile:
77.07%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
8.75 USD (10.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
31.53% (34.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD+ 197
NAS100+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD+ 61
NAS100+ 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD+ 7.2K
NAS100+ 184
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.25 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +10.68 USD
Massima perdita consecutiva: -8.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.25 12:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 10:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.