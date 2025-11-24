- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.09 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1.68 USD (204 pips)
Perdita lorda:
-0.10 USD
Vincite massime consecutive:
2 (1.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.68 USD (2)
Indice di Sharpe:
3.37
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.67%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
26.33
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
16.80
Profitto previsto:
0.84 USD
Profitto medio:
0.84 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
0.06 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.42% (2.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|1
|GBPCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|1
|GBPCAD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|48
|GBPCAD
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.09 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1.68 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.09 × 11
|
GOMarketsMU-Live
|2.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.98 × 140
|
PUPrime-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|3.11 × 18
|
ValutradesSeychelles-Live
|4.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 1
|
Darwinex-Live
|5.31 × 67
|
RoboForex-ECN
|5.50 × 121
|
TASS-Live
|6.08 × 12
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|8.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|8.67 × 61
|
Tradestone-Real
|9.36 × 151
|
GBEbrokers-LIVE
|10.60 × 10
|
VolansTrade-Server
|10.97 × 31
|
XMGlobal-MT5 15
|12.00 × 1
|
AMarkets-Real
|15.14 × 14
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
502
USD
USD
1
100%
2
100%
100%
16.80
0.84
USD
USD
0%
1:500