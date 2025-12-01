- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
104
Profit Trade:
72 (69.23%)
Loss Trade:
32 (30.77%)
Best Trade:
636.30 USD
Worst Trade:
-188.90 USD
Profitto lordo:
9 624.70 USD (71 043 pips)
Perdita lorda:
-3 314.86 USD (30 207 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (4 597.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 597.70 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
4.90%
Massimo carico di deposito:
3.96%
Ultimo trade:
50 minuti fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
53 minuti
Fattore di recupero:
2.99
Long Trade:
93 (89.42%)
Short Trade:
11 (10.58%)
Fattore di profitto:
2.90
Profitto previsto:
60.67 USD
Profitto medio:
133.68 USD
Perdita media:
-103.59 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-2 108.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 108.90 USD (21)
Crescita mensile:
185.66%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
980.52 USD
Massimale:
2 108.90 USD (30.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.06% (2 108.90 USD)
Per equità:
0.15% (14.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|41K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +636.30 USD
Worst Trade: -189 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +4 597.70 USD
Massima perdita consecutiva: -2 108.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
CXMTradingLtd-Real2
|10.98 × 783
|
ICMarketsSC-Live26
|13.00 × 1
|
Exness-Real
|15.09 × 70
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
38USD al mese
186%
0
0
USD
USD
9.7K
USD
USD
2
2%
104
69%
5%
2.90
60.67
USD
USD
30%
1:200