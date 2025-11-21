SegnaliSezioni
Dany Wardiyanto

RONIN

Dany Wardiyanto
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
11 (78.57%)
Loss Trade:
3 (21.43%)
Best Trade:
14.08 USD
Worst Trade:
-10.19 USD
Profitto lordo:
32.82 USD (3 274 pips)
Perdita lorda:
-14.56 USD (1 455 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (27.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.75 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
14
Fattore di recupero:
1.43
Long Trade:
14 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.25
Profitto previsto:
1.30 USD
Profitto medio:
2.98 USD
Perdita media:
-4.85 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-12.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.74 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
12.74 USD (0.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 18
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.08 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +27.75 USD
Massima perdita consecutiva: -12.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
ICMarketsSC-Live04
2.54 × 583
- Gold Only
- Scalping follow trend
- Locking
- SL each entry
- New version
2025.11.21 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 11:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
