Muhamad Ihwan

Black Gold Pepperstone

Muhamad Ihwan
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
Pepperstone-Edge11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
1.39 USD
Worst Trade:
-0.49 USD
Profitto lordo:
4.85 USD (4 904 pips)
Perdita lorda:
-0.80 USD (705 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (2.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.43 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.72
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.40%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.27
Long Trade:
5 (62.50%)
Short Trade:
3 (37.50%)
Fattore di profitto:
6.06
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
0.81 USD
Perdita media:
-0.40 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.49 USD (1)
Crescita mensile:
4.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.31 USD
Massimale:
0.49 USD (0.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.48% (0.49 USD)
Per equità:
0.40% (0.42 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SpotCrude 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SpotCrude 4
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SpotCrude 4.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.39 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.43 USD
Massima perdita consecutiva: -0.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Trading on Spot Crude only
Non ci sono recensioni
2025.11.20 23:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.20 23:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 23:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.