SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Moraya
Mangesh Vasant Chinchalkar

Moraya

Mangesh Vasant Chinchalkar
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 23%
EGlobalTrade-Classic3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
9 (69.23%)
Loss Trade:
4 (30.77%)
Best Trade:
14.12 USD
Worst Trade:
-1.42 USD
Profitto lordo:
25.30 USD (13 278 pips)
Perdita lorda:
-2.07 USD (82 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (25.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.30 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
64.34%
Massimo carico di deposito:
42.34%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
11.22
Long Trade:
10 (76.92%)
Short Trade:
3 (23.08%)
Fattore di profitto:
12.22
Profitto previsto:
1.79 USD
Profitto medio:
2.81 USD
Perdita media:
-0.52 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.07 USD (4)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.07 USD (1.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.65% (2.07 USD)
Per equità:
5.39% (6.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 3
XAUUSD 2
CADCHF 1
AUDNZD 1
GBPUSD 1
CADJPY 1
EURAUD 1
USDCAD 1
EURCHF 1
AUDCAD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF 1
XAUUSD 20
CADCHF 0
AUDNZD 0
GBPUSD 1
CADJPY 1
EURAUD 0
USDCAD 1
EURCHF 0
AUDCAD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF 142
XAUUSD 13K
CADCHF 22
AUDNZD 62
GBPUSD 62
CADJPY 144
EURAUD 59
USDCAD 82
EURCHF 4
AUDCAD -17
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.12 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +25.30 USD
Massima perdita consecutiva: -2.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 51
ICMarketsSC-Live31
2.67 × 3
UltimaMarkets-Live
6.48 × 109
ICMarketsSC-Live05
19.29 × 7
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Moraya
Non ci sono recensioni
2025.11.18 17:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 15:53
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.18 15:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 15:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Moraya
30USD al mese
23%
0
0
USD
123
USD
1
100%
13
69%
64%
12.22
1.79
USD
5%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.