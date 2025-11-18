- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
9 (69.23%)
Loss Trade:
4 (30.77%)
Best Trade:
14.12 USD
Worst Trade:
-1.42 USD
Profitto lordo:
25.30 USD (13 278 pips)
Perdita lorda:
-2.07 USD (82 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (25.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.30 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
64.34%
Massimo carico di deposito:
42.34%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
11.22
Long Trade:
10 (76.92%)
Short Trade:
3 (23.08%)
Fattore di profitto:
12.22
Profitto previsto:
1.79 USD
Profitto medio:
2.81 USD
Perdita media:
-0.52 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.07 USD (4)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.07 USD (1.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.65% (2.07 USD)
Per equità:
5.39% (6.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|3
|XAUUSD
|2
|CADCHF
|1
|AUDNZD
|1
|GBPUSD
|1
|CADJPY
|1
|EURAUD
|1
|USDCAD
|1
|EURCHF
|1
|AUDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|1
|XAUUSD
|20
|CADCHF
|0
|AUDNZD
|0
|GBPUSD
|1
|CADJPY
|1
|EURAUD
|0
|USDCAD
|1
|EURCHF
|0
|AUDCAD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|142
|XAUUSD
|13K
|CADCHF
|22
|AUDNZD
|62
|GBPUSD
|62
|CADJPY
|144
|EURAUD
|59
|USDCAD
|82
|EURCHF
|4
|AUDCAD
|-17
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.12 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +25.30 USD
Massima perdita consecutiva: -2.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 51
|
ICMarketsSC-Live31
|2.67 × 3
|
UltimaMarkets-Live
|6.48 × 109
|
ICMarketsSC-Live05
|19.29 × 7
Moraya
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
23%
0
0
USD
USD
123
USD
USD
1
100%
13
69%
64%
12.22
1.79
USD
USD
5%
1:500