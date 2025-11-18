SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / THE WALL STREET TRADER
Bhuwan Bhatt

THE WALL STREET TRADER

Bhuwan Bhatt
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
XSFintech-REAL-3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
11 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
9.85 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
32.34 USD (1 745 pips)
Perdita lorda:
-6.36 USD
Vincite massime consecutive:
11 (32.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
32.34 USD (11)
Indice di Sharpe:
1.08
Attività di trading:
59.86%
Massimo carico di deposito:
6.26%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
36 minuti
Fattore di recupero:
17.32
Long Trade:
10 (90.91%)
Short Trade:
1 (9.09%)
Fattore di profitto:
5.08
Profitto previsto:
2.94 USD
Profitto medio:
2.94 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.60%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
1.50 USD (0.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.18% (22.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 5
XAUUSD 2
GBPUSD 2
USDJPY 1
NZDUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 5
XAUUSD 15
GBPUSD 6
USDJPY 0
NZDUSD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 126
XAUUSD 1.5K
GBPUSD 60
USDJPY 11
NZDUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.85 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +32.34 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XSFintech-REAL-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Follow only on your own Risk!!
Non ci sono recensioni
2025.11.18 11:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 09:35
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.18 06:59
Share of trading days is too low
2025.11.18 06:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.18 05:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 05:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 05:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.18 05:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 05:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
THE WALL STREET TRADER
30USD al mese
3%
0
0
USD
1K
USD
1
0%
11
100%
60%
5.08
2.94
USD
2%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.