Trade:
56
Profit Trade:
54 (96.42%)
Loss Trade:
2 (3.57%)
Best Trade:
31.85 USD
Worst Trade:
-38.70 USD
Profitto lordo:
369.18 USD (17 309 pips)
Perdita lorda:
-46.82 USD (535 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (305.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
305.82 USD (44)
Indice di Sharpe:
0.55
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
53 minuti
Fattore di recupero:
8.33
Long Trade:
47 (83.93%)
Short Trade:
9 (16.07%)
Fattore di profitto:
7.89
Profitto previsto:
5.76 USD
Profitto medio:
6.84 USD
Perdita media:
-23.41 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-38.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.70 USD (1)
Crescita mensile:
82.13%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
38.70 USD
Massimale:
38.70 USD (7.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|EURUSD
|2
|USDCHF
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|319
|EURUSD
|-32
|USDCHF
|35
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|17K
|EURUSD
|-93
|USDCHF
|94
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +31.85 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +305.82 USD
Massima perdita consecutiva: -38.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCESS-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 4
