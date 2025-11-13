- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
19 (55.88%)
Loss Trade:
15 (44.12%)
Best Trade:
45.65 USD
Worst Trade:
-21.15 USD
Profitto lordo:
719.79 USD (586 647 pips)
Perdita lorda:
-300.90 USD (244 149 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (220.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
220.19 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.97%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
3.46
Long Trade:
25 (73.53%)
Short Trade:
9 (26.47%)
Fattore di profitto:
2.39
Profitto previsto:
12.32 USD
Profitto medio:
37.88 USD
Perdita media:
-20.06 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-120.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-120.73 USD (6)
Crescita mensile:
39.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
60.39 USD
Massimale:
121.15 USD (13.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.17% (121.15 USD)
Per equità:
0.31% (2.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|GBPJPY
|3
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|1
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|338
|GBPJPY
|6
|CHFJPY
|-1
|USDJPY
|33
|EURJPY
|42
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|338K
|GBPJPY
|272
|CHFJPY
|0
|USDJPY
|1.7K
|EURJPY
|2.1K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +45.65 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +220.19 USD
Massima perdita consecutiva: -120.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
84%
0
0
USD
USD
919
USD
USD
7
0%
34
55%
100%
2.39
12.32
USD
USD
13%
1:200