SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Swing Trading Only
Randy Nicholas Lesiasel

Swing Trading Only

Randy Nicholas Lesiasel
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 84%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
19 (55.88%)
Loss Trade:
15 (44.12%)
Best Trade:
45.65 USD
Worst Trade:
-21.15 USD
Profitto lordo:
719.79 USD (586 647 pips)
Perdita lorda:
-300.90 USD (244 149 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (220.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
220.19 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.97%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
3.46
Long Trade:
25 (73.53%)
Short Trade:
9 (26.47%)
Fattore di profitto:
2.39
Profitto previsto:
12.32 USD
Profitto medio:
37.88 USD
Perdita media:
-20.06 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-120.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-120.73 USD (6)
Crescita mensile:
39.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
60.39 USD
Massimale:
121.15 USD (13.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.17% (121.15 USD)
Per equità:
0.31% (2.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 27
GBPJPY 3
CHFJPY 2
USDJPY 1
EURJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 338
GBPJPY 6
CHFJPY -1
USDJPY 33
EURJPY 42
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 338K
GBPJPY 272
CHFJPY 0
USDJPY 1.7K
EURJPY 2.1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +45.65 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +220.19 USD
Massima perdita consecutiva: -120.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.13 00:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Swing Trading Only
30USD al mese
84%
0
0
USD
919
USD
7
0%
34
55%
100%
2.39
12.32
USD
13%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.