- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
8 (61.53%)
Loss Trade:
5 (38.46%)
Best Trade:
56.36 USD
Worst Trade:
-8.24 USD
Profitto lordo:
236.42 USD (193 133 pips)
Perdita lorda:
-32.68 USD (32 681 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (191.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
191.06 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.68
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
6.46
Long Trade:
10 (76.92%)
Short Trade:
3 (23.08%)
Fattore di profitto:
7.23
Profitto previsto:
15.67 USD
Profitto medio:
29.55 USD
Perdita media:
-6.54 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-18.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.55 USD (3)
Crescita mensile:
33.85%
Algo trading:
46%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
31.53 USD (4.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|204
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|160K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +56.36 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +191.06 USD
Massima perdita consecutiva: -18.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni