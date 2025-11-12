SegnaliSezioni
Samuel Allobo

Shiloh OPR Strategy

Samuel Allobo
0 recensioni
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -9%
XMGlobal-MT5 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-43.50 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-43.50 USD (869 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
51.18%
Massimo carico di deposito:
8.61%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-43.50 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-43.50 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-43.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.50 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
43.50 USD
Massimale:
43.50 USD (8.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.70% (-0.00 USD)
Per equità:
3.91% (19.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# -44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# -869
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -43.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.12 15:21
Share of trading days is too low
2025.11.12 15:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.12 14:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 14:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 14:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.12 14:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 14:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
