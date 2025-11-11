- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
9 (75.00%)
Loss Trade:
3 (25.00%)
Best Trade:
15.18 USD
Worst Trade:
-10.35 USD
Profitto lordo:
92.95 USD (479 pips)
Perdita lorda:
-25.55 USD (116 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (69.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
69.34 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.80%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.43
Long Trade:
7 (58.33%)
Short Trade:
5 (41.67%)
Fattore di profitto:
3.64
Profitto previsto:
5.62 USD
Profitto medio:
10.33 USD
Perdita media:
-8.52 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-19.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.64 USD (2)
Crescita mensile:
20.42%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19.64 USD (4.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.71% (19.64 USD)
Per equità:
5.41% (22.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCHF
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCHF
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCHF
|363
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.18 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +69.34 USD
Massima perdita consecutiva: -19.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|1.00 × 1
|
ECMarkets-Server
|3.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|5.06 × 17
Одна пара низкий риск
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
20%
0
0
USD
USD
397
USD
USD
1
100%
12
75%
100%
3.63
5.62
USD
USD
5%
1:500