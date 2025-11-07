- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
22 (73.33%)
Loss Trade:
8 (26.67%)
Best Trade:
12.51 USD
Worst Trade:
-15.70 USD
Profitto lordo:
90.91 USD (30 287 pips)
Perdita lorda:
-42.40 USD (14 133 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (42.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
42.85 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
51.38%
Massimo carico di deposito:
5.93%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
1.75
Long Trade:
30 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.14
Profitto previsto:
1.62 USD
Profitto medio:
4.13 USD
Perdita media:
-5.30 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-27.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.70 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
27.70 USD (0.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.91% (27.70 USD)
Per equità:
0.68% (20.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|49
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|16K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.51 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +42.85 USD
Massima perdita consecutiva: -27.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
Fibonacci-driven, risk-controlled quantitative gold trading engine.
