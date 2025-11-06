- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
3 (33.33%)
Loss Trade:
6 (66.67%)
Best Trade:
2.39 USD
Worst Trade:
-5.64 USD
Profitto lordo:
5.97 USD (608 pips)
Perdita lorda:
-22.06 USD (2 144 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (5.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.97 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.57
Attività di trading:
16.66%
Massimo carico di deposito:
1.65%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
-0.99
Long Trade:
8 (88.89%)
Short Trade:
1 (11.11%)
Fattore di profitto:
0.27
Profitto previsto:
-1.79 USD
Profitto medio:
1.99 USD
Perdita media:
-3.68 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-16.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.06 USD (5)
Crescita mensile:
-3.22%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.30 USD
Massimale:
16.30 USD (3.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.25% (16.26 USD)
Per equità:
0.74% (3.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-16
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.39 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +5.97 USD
Massima perdita consecutiva: -16.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.09 × 11
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.00 × 12
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.78 × 143
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 29240
