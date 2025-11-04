SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Venue lightning
Rene Killandi

Venue lightning

Rene Killandi
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 -99%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
186
Profit Trade:
144 (77.41%)
Loss Trade:
42 (22.58%)
Best Trade:
9.08 EUR
Worst Trade:
-23.90 EUR
Profitto lordo:
113.90 EUR (8 972 pips)
Perdita lorda:
-308.42 EUR (19 687 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (20.88 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
20.88 EUR (37)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.89%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
-0.74
Long Trade:
88 (47.31%)
Short Trade:
98 (52.69%)
Fattore di profitto:
0.37
Profitto previsto:
-1.05 EUR
Profitto medio:
0.79 EUR
Perdita media:
-7.34 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-115.34 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-115.34 EUR (7)
Crescita mensile:
-76.95%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
198.28 EUR
Massimale:
262.57 EUR (159.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.35% (262.57 EUR)
Per equità:
3.04% (6.24 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 31
GBPCAD 27
EURCHF 23
AUDNZD 22
CADCHF 17
GBPUSD 16
GBPCHF 15
AUDCAD 13
EURUSD 12
USDJPY 10
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 7
GBPCAD 9
EURCHF 16
AUDNZD -128
CADCHF 8
GBPUSD -39
GBPCHF 5
AUDCAD 8
EURUSD 10
USDJPY -118
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD -175
GBPCAD 495
EURCHF 486
AUDNZD -5.6K
CADCHF 367
GBPUSD -1.8K
GBPCHF 367
AUDCAD 920
EURUSD 965
USDJPY -6.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.08 EUR
Worst Trade: -24 EUR
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +20.88 EUR
Massima perdita consecutiva: -115.34 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Demo02
0.00 × 7
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live27
0.33 × 91
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
ICMarketsSC-Live02
0.40 × 5
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live14
0.68 × 199
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
Exness-Real17
0.93 × 61
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
OrbexGlobal-Live
1.24 × 46
ICMarketsSC-Live23
1.25 × 269
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live18
1.25 × 115
ICMarketsSC-Live24
1.26 × 432
ICMarketsSC-Live25
1.29 × 789
ICMarketsSC-Live26
1.32 × 414
Don't
Non ci sono recensioni
2025.11.04 10:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.04 09:00
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.04 09:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Venue lightning
999USD al mese
-99%
0
0
USD
205
EUR
10
99%
186
77%
100%
0.36
-1.05
EUR
99%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.