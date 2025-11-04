- Crescita
Trade:
186
Profit Trade:
144 (77.41%)
Loss Trade:
42 (22.58%)
Best Trade:
9.08 EUR
Worst Trade:
-23.90 EUR
Profitto lordo:
113.90 EUR (8 972 pips)
Perdita lorda:
-308.42 EUR (19 687 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (20.88 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
20.88 EUR (37)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.89%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
-0.74
Long Trade:
88 (47.31%)
Short Trade:
98 (52.69%)
Fattore di profitto:
0.37
Profitto previsto:
-1.05 EUR
Profitto medio:
0.79 EUR
Perdita media:
-7.34 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-115.34 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-115.34 EUR (7)
Crescita mensile:
-76.95%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
198.28 EUR
Massimale:
262.57 EUR (159.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.35% (262.57 EUR)
Per equità:
3.04% (6.24 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|31
|GBPCAD
|27
|EURCHF
|23
|AUDNZD
|22
|CADCHF
|17
|GBPUSD
|16
|GBPCHF
|15
|AUDCAD
|13
|EURUSD
|12
|USDJPY
|10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|7
|GBPCAD
|9
|EURCHF
|16
|AUDNZD
|-128
|CADCHF
|8
|GBPUSD
|-39
|GBPCHF
|5
|AUDCAD
|8
|EURUSD
|10
|USDJPY
|-118
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|-175
|GBPCAD
|495
|EURCHF
|486
|AUDNZD
|-5.6K
|CADCHF
|367
|GBPUSD
|-1.8K
|GBPCHF
|367
|AUDCAD
|920
|EURUSD
|965
|USDJPY
|-6.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.08 EUR
Worst Trade: -24 EUR
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +20.88 EUR
Massima perdita consecutiva: -115.34 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 7
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live27
|0.33 × 91
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
ICMarketsSC-Live02
|0.40 × 5
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live05
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live14
|0.68 × 199
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
|
Exness-Real17
|0.93 × 61
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarkets-Live22
|1.23 × 73
|
OrbexGlobal-Live
|1.24 × 46
|
ICMarketsSC-Live23
|1.25 × 269
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live18
|1.25 × 115
|
ICMarketsSC-Live24
|1.26 × 432
|
ICMarketsSC-Live25
|1.29 × 789
|
ICMarketsSC-Live26
|1.32 × 414
