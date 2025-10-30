SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Mission Blue 4 Shi
Obilo Nwokogba

Mission Blue 4 Shi

Obilo Nwokogba
0 recensioni
Affidabilità
35 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 46%
IG-LIVE
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 171
Profit Trade:
1 027 (87.70%)
Loss Trade:
144 (12.30%)
Best Trade:
70.60 USD
Worst Trade:
-200.03 USD
Profitto lordo:
3 412.29 USD (91 328 pips)
Perdita lorda:
-2 428.21 USD (45 876 pips)
Vincite massime consecutive:
159 (124.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
268.19 USD (56)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
99.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.45
Long Trade:
987 (84.29%)
Short Trade:
184 (15.71%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
0.84 USD
Profitto medio:
3.32 USD
Perdita media:
-16.86 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-160.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-369.24 USD (4)
Crescita mensile:
-0.18%
Previsione annuale:
-2.22%
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
678.51 USD (25.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.46% (678.51 USD)
Per equità:
51.76% (1 314.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.FX 412
EURAUD.FX 91
USDJPY.FX 67
USDCAD.FX 63
AUDJPY.FX 60
NZDUSD.FX 59
CHFJPY.FX 55
EURJPY.FX 54
EURCAD.FX 47
USDCHF.FX 39
GBPAUD.FX 33
AUDCAD.FX 28
AUDUSD.FX 28
CADJPY.FX 23
EURGBP.FX 18
AUDCHF.FX 17
NZDJPY.FX 12
EURCHF.FX 10
NZDCAD.FX 8
CADCHF.FX 8
GBPJPY.FX 7
USDCNH.FX 6
GBPCAD.FX 6
EURCNH.FX 4
USDMXN.FX 4
NZDCHF.FX 3
GBPUSD.FX 3
AUDNZD.FX 3
GBPCHF.FX 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.FX 846
EURAUD.FX 31
USDJPY.FX 269
USDCAD.FX 146
AUDJPY.FX 216
NZDUSD.FX 98
CHFJPY.FX 115
EURJPY.FX -396
EURCAD.FX 93
USDCHF.FX 38
GBPAUD.FX 63
AUDCAD.FX 13
AUDUSD.FX -364
CADJPY.FX 6
EURGBP.FX 12
AUDCHF.FX -33
NZDJPY.FX 24
EURCHF.FX 16
NZDCAD.FX -37
CADCHF.FX -118
GBPJPY.FX -89
USDCNH.FX -1
GBPCAD.FX 20
EURCNH.FX 89
USDMXN.FX -19
NZDCHF.FX -14
GBPUSD.FX -1
AUDNZD.FX -6
GBPCHF.FX -31
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.FX 25K
EURAUD.FX 2.6K
USDJPY.FX 7.4K
USDCAD.FX 2.8K
AUDJPY.FX 4.4K
NZDUSD.FX 2.3K
CHFJPY.FX 3.7K
EURJPY.FX -5.5K
EURCAD.FX 2.7K
USDCHF.FX 948
GBPAUD.FX 2.1K
AUDCAD.FX 863
AUDUSD.FX -4.1K
CADJPY.FX 556
EURGBP.FX 522
AUDCHF.FX -437
NZDJPY.FX 636
EURCHF.FX 149
NZDCAD.FX -431
CADCHF.FX -1.9K
GBPJPY.FX -2.2K
USDCNH.FX -456
GBPCAD.FX 250
EURCNH.FX 7.9K
USDMXN.FX -3.7K
NZDCHF.FX -149
GBPUSD.FX 35
AUDNZD.FX -136
GBPCHF.FX -363
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +70.60 USD
Worst Trade: -200 USD
Vincite massime consecutive: 56
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +124.07 USD
Massima perdita consecutiva: -160.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IG-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.31 00:27
No swaps are charged on the signal account
2025.10.31 00:27
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.66% of days out of 241 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 00:27
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 00:27
A large drawdown may occur on the account again
