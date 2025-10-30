- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
15 (88.23%)
Loss Trade:
2 (11.76%)
Best Trade:
4.97 USD
Worst Trade:
-5.52 USD
Profitto lordo:
40.76 USD (4 540 pips)
Perdita lorda:
-9.64 USD (956 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (31.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.12 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.02%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.64
Long Trade:
16 (94.12%)
Short Trade:
1 (5.88%)
Fattore di profitto:
4.23
Profitto previsto:
1.83 USD
Profitto medio:
2.72 USD
Perdita media:
-4.82 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.52 USD (1)
Crescita mensile:
5.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.52 USD
Massimale:
5.52 USD (0.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.52% (9.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6
|EURGBP
|4
|AUDNZD
|3
|AUDUSD
|2
|NZDCAD
|1
|USDCAD
|1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|9
|EURGBP
|6
|AUDNZD
|5
|AUDUSD
|6
|NZDCAD
|2
|USDCAD
|2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|967
|EURGBP
|516
|AUDNZD
|901
|AUDUSD
|600
|NZDCAD
|300
|USDCAD
|300
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.97 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +31.12 USD
Massima perdita consecutiva: -5.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
FBS-Real-3
|2.90 × 10
Xlence-Real13
|9.00 × 2
FXCESS-Live01
|12.67 × 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
0%
0
0
USD
USD
631
USD
USD
5
100%
17
88%
100%
4.22
1.83
USD
USD
2%
1:500