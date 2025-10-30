- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
4.58 USD
Worst Trade:
-7.30 USD
Profitto lordo:
22.61 USD (1 519 pips)
Perdita lorda:
-7.30 USD (1 007 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (14.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.14 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
99.48%
Massimo carico di deposito:
7.36%
Ultimo trade:
24 minuti fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
2.10
Long Trade:
4 (44.44%)
Short Trade:
5 (55.56%)
Fattore di profitto:
3.10
Profitto previsto:
1.70 USD
Profitto medio:
2.83 USD
Perdita media:
-7.30 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.30 USD (1)
Crescita mensile:
1.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.30 USD (0.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.72% (7.30 USD)
Per equità:
13.23% (133.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3
|USDCAD
|3
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|10
|USDCAD
|-3
|USDCHF
|6
|GBPUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|572
|USDCAD
|-575
|USDCHF
|307
|GBPUSD
|208
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.58 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +14.14 USD
Massima perdita consecutiva: -7.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AltairInc-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 39
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 16
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 2
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.45 × 29
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.63 × 130
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
Exness-Real
|1.29 × 28
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.50 × 2
|
PurpleTradingSC-02Demo
|3.50 × 2
|
IronFXBM-Real9
|4.89 × 18
|
FXPIG-LIVE
|5.07 × 14
|
ICMarketsSC-Live04
|5.31 × 121
|
FBS-Real-4
|8.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|8.33 × 3
|
RoboForex-ProCent-7
|8.50 × 2
|
BDSwissGlobal-Real03
|9.00 × 1
|
XMGlobal-Real 28
|10.41 × 17
|
RoboForex-Pro-2
|10.88 × 8
|
XMGlobal-Real 14
|10.89 × 9
|
RoboForex-Pro-3
|12.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live8
|12.00 × 40
Non ci sono recensioni
