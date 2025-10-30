SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FM 4P 7061
Khor Wei Hong

FM 4P 7061

Khor Wei Hong
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
4.58 USD
Worst Trade:
-7.30 USD
Profitto lordo:
22.61 USD (1 519 pips)
Perdita lorda:
-7.30 USD (1 007 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (14.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.14 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
99.48%
Massimo carico di deposito:
7.36%
Ultimo trade:
24 minuti fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
2.10
Long Trade:
4 (44.44%)
Short Trade:
5 (55.56%)
Fattore di profitto:
3.10
Profitto previsto:
1.70 USD
Profitto medio:
2.83 USD
Perdita media:
-7.30 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.30 USD (1)
Crescita mensile:
1.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.30 USD (0.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.72% (7.30 USD)
Per equità:
13.23% (133.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 3
USDCAD 3
USDCHF 2
GBPUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 10
USDCAD -3
USDCHF 6
GBPUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 572
USDCAD -575
USDCHF 307
GBPUSD 208
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.58 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +14.14 USD
Massima perdita consecutiva: -7.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AltairInc-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 39
Valutrades-Real-HK
0.00 × 16
ForexChief-DirectFX
0.00 × 2
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.45 × 29
FPMarkets-Live2
0.50 × 2
FusionMarkets-Live
0.63 × 130
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
Exness-Real
1.29 × 28
TMGM.TradeMax-Demo
1.50 × 2
PurpleTradingSC-02Demo
3.50 × 2
IronFXBM-Real9
4.89 × 18
FXPIG-LIVE
5.07 × 14
ICMarketsSC-Live04
5.31 × 121
FBS-Real-4
8.00 × 2
Just2Trade-Real
8.33 × 3
RoboForex-ProCent-7
8.50 × 2
BDSwissGlobal-Real03
9.00 × 1
XMGlobal-Real 28
10.41 × 17
RoboForex-Pro-2
10.88 × 8
XMGlobal-Real 14
10.89 × 9
RoboForex-Pro-3
12.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live8
12.00 × 40
2 più
Non ci sono recensioni
2025.11.03 19:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 18:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 08:38
Share of trading days is too low
2025.10.30 08:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.30 05:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 05:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 05:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.30 05:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 05:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
