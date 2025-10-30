SegnaliSezioni
Gerson Andre Kirsten

FBS Super

Gerson Andre Kirsten
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
FBS-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.22 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.44 USD (432 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
3 (0.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.44 USD (3)
Indice di Sharpe:
2.79
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.15 USD
Profitto medio:
0.15 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.04%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US500 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US500 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US500 432
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.22 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.44 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 6
FXGT-Live
0.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.10.30 02:19
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.30 02:19
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.30 02:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 02:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
