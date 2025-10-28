- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
135
Profit Trade:
75 (55.55%)
Loss Trade:
60 (44.44%)
Best Trade:
123.20 USD
Worst Trade:
-32.34 USD
Profitto lordo:
1 012.04 USD (42 212 pips)
Perdita lorda:
-490.01 USD (29 027 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (57.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
154.05 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.24%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.02
Long Trade:
73 (54.07%)
Short Trade:
62 (45.93%)
Fattore di profitto:
2.07
Profitto previsto:
3.87 USD
Profitto medio:
13.49 USD
Perdita media:
-8.17 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-172.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-172.71 USD (8)
Crescita mensile:
17.40%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
172.71 USD (4.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.84% (25.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|60
|GBPJPY
|47
|EURJPY
|28
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|200
|GBPJPY
|176
|EURJPY
|147
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-1.1K
|GBPJPY
|8.4K
|EURJPY
|5.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +123.20 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +57.04 USD
Massima perdita consecutiva: -172.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-ECN-Live
|0.00 × 5
|
TeleTRADECY-NoDealingDesk
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
YuloTrading-Live
|0.00 × 6
|
GMI-Live08
|0.00 × 2
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 2
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 17
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 29
|
MTrading-Live
|0.00 × 3
|
GOMarketsIntl-Real 8
|0.00 × 12
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
LeadCapital-Live
|0.00 × 50
|
TIOMarkets-Live-4
|0.00 × 17
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 17
|
AKFXFinancial-Live-5
|0.00 × 14
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Deltafx-Real
|0.00 × 1
|
CMTrading-Live
|0.00 × 2
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
The Japanese Yen (JPY) is a major currency in the forex market, known for its stability and responsiveness to global economic events. This signal represents my understanding of the JPY currency pair market and the development of an effective strategy for trading it.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
3
100%
135
55%
100%
2.06
3.87
USD
USD
1%
1:500