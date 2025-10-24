SegnaliSezioni
Rob Josephus Maria Janssen

Chiroptera Global Prime

Rob Josephus Maria Janssen
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 1%
GlobalPrime-Trade
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
58
Profit Trade:
48 (82.75%)
Loss Trade:
10 (17.24%)
Best Trade:
2.76 EUR
Worst Trade:
-6.74 EUR
Profitto lordo:
19.45 EUR (1 779 pips)
Perdita lorda:
-17.40 EUR (591 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (5.70 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
9.46 EUR (14)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
3.75%
Massimo carico di deposito:
10.88%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.20
Long Trade:
38 (65.52%)
Short Trade:
20 (34.48%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.04 EUR
Profitto medio:
0.41 EUR
Perdita media:
-1.74 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-0.73 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-7.64 EUR (2)
Crescita mensile:
1.06%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.29 EUR
Massimale:
10.12 EUR (4.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.32% (10.29 EUR)
Per equità:
0.40% (0.94 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCAD 6
AUDCAD 6
EURJPY 5
CHFJPY 5
GBPAUD 4
GBPUSD 4
GBPCAD 4
EURUSD 3
AUDUSD 3
USDJPY 3
AUDJPY 3
USDCAD 2
EURGBP 2
AUDCHF 2
EURAUD 2
USDCHF 1
EURCHF 1
GBPJPY 1
CADCHF 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCAD 2
AUDCAD 1
EURJPY 2
CHFJPY -5
GBPAUD 1
GBPUSD 0
GBPCAD 1
EURUSD -1
AUDUSD 0
USDJPY -1
AUDJPY 1
USDCAD 0
EURGBP 0
AUDCHF 0
EURAUD 2
USDCHF 0
EURCHF 1
GBPJPY 0
CADCHF 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCAD 300
AUDCAD 137
EURJPY 156
CHFJPY -3
GBPAUD 161
GBPUSD 38
GBPCAD 118
EURUSD -19
AUDUSD 71
USDJPY -117
AUDJPY 122
USDCAD 13
EURGBP 19
AUDCHF 28
EURAUD 92
USDCHF -4
EURCHF 29
GBPJPY 33
CADCHF 14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.76 EUR
Worst Trade: -7 EUR
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +5.70 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.73 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GlobalPrime-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.24 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
