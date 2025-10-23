SegnaliSezioni
Wei Min Tang

TOBY XAUUSD

Wei Min Tang
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
XMGlobal-MT5 2
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
23 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.56 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
12.19 USD (12 174 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
23 (12.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.19 USD (23)
Indice di Sharpe:
32.59
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.83%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
23 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.53 USD
Profitto medio:
0.53 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.26% (7.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.56 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +12.19 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.23 15:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 15:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 14:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 14:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 13:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 13:11
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.23 13:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 13:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.