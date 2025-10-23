- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
115
Profit Trade:
99 (86.08%)
Loss Trade:
16 (13.91%)
Best Trade:
105.64 USD
Worst Trade:
-50.47 USD
Profitto lordo:
1 405.87 USD (866 253 pips)
Perdita lorda:
-355.53 USD (262 308 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (493.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
493.91 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.23%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
119
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
12.99
Long Trade:
50 (43.48%)
Short Trade:
65 (56.52%)
Fattore di profitto:
3.95
Profitto previsto:
9.13 USD
Profitto medio:
14.20 USD
Perdita media:
-22.22 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-80.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.86 USD (2)
Crescita mensile:
52.52%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.11 USD
Massimale:
80.86 USD (2.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.64% (80.86 USD)
Per equità:
1.12% (33.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|110
|BTCUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1K
|BTCUSD
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|516K
|BTCUSD
|88K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +105.64 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +493.91 USD
Massima perdita consecutiva: -80.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
XAUUSD, BTC, AI Trading
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
53%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
1
0%
115
86%
100%
3.95
9.13
USD
USD
3%
1:200