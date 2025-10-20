SegnaliSezioni
Jose Carlos Carvalho

Exness 195838118

Jose Carlos Carvalho
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 207%
Exness-MT5Real11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
570
Profit Trade:
566 (99.29%)
Loss Trade:
4 (0.70%)
Best Trade:
11.16 USD
Worst Trade:
-0.48 USD
Profitto lordo:
677.92 USD (45 942 pips)
Perdita lorda:
-1.06 USD (14 pips)
Vincite massime consecutive:
360 (457.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
457.24 USD (360)
Indice di Sharpe:
0.77
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.14%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1410.12
Long Trade:
354 (62.11%)
Short Trade:
216 (37.89%)
Fattore di profitto:
639.55
Profitto previsto:
1.19 USD
Profitto medio:
1.20 USD
Perdita media:
-0.27 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.48 USD (1)
Crescita mensile:
14.78%
Algo trading:
20%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.48 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
65.62% (623.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCAD 70
USDJPY 67
AUDCAD 51
EURUSD 46
USDCHF 37
GBPUSD 32
USDCAD 29
NZDJPY 29
GBPJPY 27
CHFJPY 23
EURGBP 21
EURJPY 21
NZDCAD 19
GBPCAD 18
GBPCHF 17
NZDUSD 17
CADJPY 15
AUDUSD 13
CADCHF 6
AUDCHF 6
AUDJPY 4
EURCHF 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCAD 88
USDJPY 80
AUDCAD 40
EURUSD 59
USDCHF 40
GBPUSD 57
USDCAD 34
NZDJPY 27
GBPJPY 52
CHFJPY 31
EURGBP 20
EURJPY 31
NZDCAD 20
GBPCAD 21
GBPCHF 11
NZDUSD 19
CADJPY 18
AUDUSD 14
CADCHF 3
AUDCHF 6
AUDJPY 7
EURCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCAD 6.3K
USDJPY 7.7K
AUDCAD 3K
EURUSD 2.9K
USDCHF 2.6K
GBPUSD 2.6K
USDCAD 2.1K
NZDJPY 2.3K
GBPJPY 3.4K
CHFJPY 1.9K
EURGBP 1.3K
EURJPY 2.3K
NZDCAD 1.3K
GBPCAD 1.4K
GBPCHF 675
NZDUSD 941
CADJPY 1.5K
AUDUSD 812
CADCHF 139
AUDCHF 384
AUDJPY 354
EURCHF 46
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.16 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 360
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +457.24 USD
Massima perdita consecutiva: -0.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.03 × 94
Exness-MT5Real
0.23 × 22
Exness-MT5Real6
0.33 × 6
FusionMarkets-Live
0.37 × 67
ICMarketsSC-MT5-2
1.31 × 235
Exness-MT5Real11
1.91 × 113
ZeroMarkets-Live-1
2.68 × 148
DerivBVI-Server
4.42 × 43
DerivVU-Server
4.43 × 42
XMTrading-MT5 3
5.00 × 100
HFMarketsGlobal-Live4
5.62 × 13
DerivSVG-Server
6.46 × 160
RoboForex-Pro
6.67 × 294
RoboForex-ECN
8.00 × 1
DerivSVG-Server-02
9.44 × 75
2025.10.20 09:23
No swaps are charged on the signal account
2025.10.20 09:23
High current drawdown in 63% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 09:23
A large drawdown may occur on the account again
