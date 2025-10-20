- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
570
Profit Trade:
566 (99.29%)
Loss Trade:
4 (0.70%)
Best Trade:
11.16 USD
Worst Trade:
-0.48 USD
Profitto lordo:
677.92 USD (45 942 pips)
Perdita lorda:
-1.06 USD (14 pips)
Vincite massime consecutive:
360 (457.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
457.24 USD (360)
Indice di Sharpe:
0.77
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.14%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1410.12
Long Trade:
354 (62.11%)
Short Trade:
216 (37.89%)
Fattore di profitto:
639.55
Profitto previsto:
1.19 USD
Profitto medio:
1.20 USD
Perdita media:
-0.27 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.48 USD (1)
Crescita mensile:
14.78%
Algo trading:
20%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.48 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
65.62% (623.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCAD
|70
|USDJPY
|67
|AUDCAD
|51
|EURUSD
|46
|USDCHF
|37
|GBPUSD
|32
|USDCAD
|29
|NZDJPY
|29
|GBPJPY
|27
|CHFJPY
|23
|EURGBP
|21
|EURJPY
|21
|NZDCAD
|19
|GBPCAD
|18
|GBPCHF
|17
|NZDUSD
|17
|CADJPY
|15
|AUDUSD
|13
|CADCHF
|6
|AUDCHF
|6
|AUDJPY
|4
|EURCHF
|2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCAD
|88
|USDJPY
|80
|AUDCAD
|40
|EURUSD
|59
|USDCHF
|40
|GBPUSD
|57
|USDCAD
|34
|NZDJPY
|27
|GBPJPY
|52
|CHFJPY
|31
|EURGBP
|20
|EURJPY
|31
|NZDCAD
|20
|GBPCAD
|21
|GBPCHF
|11
|NZDUSD
|19
|CADJPY
|18
|AUDUSD
|14
|CADCHF
|3
|AUDCHF
|6
|AUDJPY
|7
|EURCHF
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCAD
|6.3K
|USDJPY
|7.7K
|AUDCAD
|3K
|EURUSD
|2.9K
|USDCHF
|2.6K
|GBPUSD
|2.6K
|USDCAD
|2.1K
|NZDJPY
|2.3K
|GBPJPY
|3.4K
|CHFJPY
|1.9K
|EURGBP
|1.3K
|EURJPY
|2.3K
|NZDCAD
|1.3K
|GBPCAD
|1.4K
|GBPCHF
|675
|NZDUSD
|941
|CADJPY
|1.5K
|AUDUSD
|812
|CADCHF
|139
|AUDCHF
|384
|AUDJPY
|354
|EURCHF
|46
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.16 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 360
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +457.24 USD
Massima perdita consecutiva: -0.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
VantageInternational-Live
|0.03 × 94
Exness-MT5Real
|0.23 × 22
Exness-MT5Real6
|0.33 × 6
FusionMarkets-Live
|0.37 × 67
ICMarketsSC-MT5-2
|1.31 × 235
Exness-MT5Real11
|1.91 × 113
ZeroMarkets-Live-1
|2.68 × 148
DerivBVI-Server
|4.42 × 43
DerivVU-Server
|4.43 × 42
XMTrading-MT5 3
|5.00 × 100
HFMarketsGlobal-Live4
|5.62 × 13
DerivSVG-Server
|6.46 × 160
RoboForex-Pro
|6.67 × 294
RoboForex-ECN
|8.00 × 1
DerivSVG-Server-02
|9.44 × 75
