I Kadek Purnawan St

Lone Wolf

I Kadek Purnawan St
0 recensioni
32 settimane
0 / 0 USD
0%
Exispro-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
276
Profit Trade:
232 (84.05%)
Loss Trade:
44 (15.94%)
Best Trade:
6 397.12 USD
Worst Trade:
-14 231.10 USD
Profitto lordo:
95 968.23 USD (162 480 pips)
Perdita lorda:
-107 913.75 USD (199 185 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (14 675.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14 675.62 USD (46)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.27
Long Trade:
146 (52.90%)
Short Trade:
130 (47.10%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-43.28 USD
Profitto medio:
413.66 USD
Perdita media:
-2 452.59 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-7 491.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21 362.64 USD (2)
Crescita mensile:
2.29%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37 377.77 USD
Massimale:
44 473.69 USD (47.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY_i 106
EURUSD_i 78
GBPUSD_i 62
XAUUSD_i 30
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY_i 8.7K
EURUSD_i 1.7K
GBPUSD_i 2.2K
XAUUSD_i -25K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY_i 1.4K
EURUSD_i 91
GBPUSD_i 192
XAUUSD_i -38K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6 397.12 USD
Worst Trade: -14 231 USD
Vincite massime consecutive: 46
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +14 675.62 USD
Massima perdita consecutiva: -7 491.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exispro-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

this ea base on breakout and fit for broker with good spread and slippage
