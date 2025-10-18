- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
5 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
171.08 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
609.10 USD (12 517 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
5 (609.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
609.10 USD (5)
Indice di Sharpe:
2.81
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
6.03%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
5 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
121.82 USD
Profitto medio:
121.82 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
61.22%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CADJPY
|2
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CADJPY
|240
|EURJPY
|198
|GBPJPY
|171
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CADJPY
|5.3K
|EURJPY
|4.4K
|GBPJPY
|2.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +171.08 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +609.10 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.06 × 18
|
Exness-MT5Real23
|2.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|4.86 × 7
Non ci sono recensioni